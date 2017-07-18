والد نيمار يكشف حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان!

المواطن ـ وكالات

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنها في تواصل خاص مع والد نيمار، الذي هو أيضًا وكيل أعماله، الذي أكد أنه لا صحة للأخبار التي تدعي قرب انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت العديد من التقارير الصحافية البرازيلية قد ادعت أن الدولي البرازيلي وافق على الانتقال إلى النادي الباريسي، الذي طلب الضوء الأخضر منه لدفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني والبالغ 222 مليون يورو.

وحسب نفس المصدر، فإن والد اللاعب أبلغ الإدارة أن نيمار ملتزم بعقده مع الفريق الذي جدده فقط العام الماضي.

ومن جانبهم إدارة النادي الكتالوني واثقة من أن نيمار لا يفكر أبدًا في الرحيل، ولا شيء يدعو للقلق.

أشياء أكدتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية التي كذبت بدورها الصحف البرازيلية بالقول: إن باريس سان جيرمان لا نية لهم في التوقيع مع نيمار هذا الصيف، كما أنهم غاضبون جدًّا منه لاستغلاله اهتمامهم به العام الماضي للحصول على أفضل صفقة ممكنة في مفاوضات تمديد عقده مع برشلونة.