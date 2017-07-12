وزير الإعلام البحريني: الجزيرة تطاولت على الجميع إلا ملاكها .. ودعمها للإرهاب يعارض الدين

المواطن - القاهرة

أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، أن قناة الجزيرة القطرية لم تلتزم بأي أخلاقيات العمل الإعلامي وبدأت في التطاول على الجميع بلا استثناء ، إلا ملاكها وتقوم بالترويج للإرهاب ورموزه في مناسبات عديدة وهذا يتعارض مع صحيح الدين.

وقال في كلمته في افتتاح الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، إن قناة الجزيرة بثت أكثر من 900 خبر وتقرير سلبي عن البحرين بشكل ممنهج للتحريض على العنف والكراهية.

وانتقد الرميحي قنوات الفتنة المملوكة لإيران التي تسعى بشكل ممنهج لاستهداف الأمن والاستقرار وترويج الشائعات والأكاذيب.

وقال الرميحي: إننا من نؤكد أن خلط الأوراق لن يحمي الأمن القومي العربي الذي يتطلب منا الوقوف بحزم، وليس هناك حرية مطلقة حتى في الغرب الذي يجده البعض مثالاً.

وقال الرميحي إن هذه القنوات هي أذرع إعلامية للجماعات الإرهابية وتساءل :”أي حرية تعبير لدى هذه القنوات التي تنتج أعمالاً تسيء إلى الأمة العربية وتستهين بجميع الدول العربية والجامعة العربية والجيوش العربية؟ أي حرية التي تمس الجيش المصري الذي كان له الشرف في الدفاع عن الأمة العربية؟

وأضاف الرميحي: أي حرية التي تستهدف قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية، كلنا نعرف أن من يستهدف السعودية يستهدف عروبتنا وإسلامنا.

وتابع قائلاً: أي حرية التي تستهدف الإمارات بتجربتها الاقتصادية العظيمة ودورها الكبير في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية .