وزير الداخلية يبحث موضوعات مشتركة مع نظيره العراقي

وزير الداخلية يبحث موضوعات مشتركة مع نظيره العراقي

2017/07/18
الساعة 1:30 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة أمس، وزير الداخلية العراقي قاسم محمد الأعرجي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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