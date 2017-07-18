2017-07-18 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم وزير الداخلية يبحث موضوعات مشتركة مع نظيره العراقي وزير الداخلية يبحث موضوعات مشتركة مع نظيره العراقي 2017/07/18 الساعة 1:30 صباحًا - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1040 0 طباعة المواطن - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة أمس، وزير الداخلية العراقي قاسم محمد الأعرجي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. مترو روما يسحل سيدة بعد أن علقت بالباب بالفيديو.. ترك سيارته أمام المطعم في وضع التشغيل وعاد فلم يجدها بالفيديو.. استعراض بالخيول داخل قاعة أفراح كاد ينتهي بكارثة شاهد .. تفكيك خلية إرهابية حوثية سلّحتها إيران لتفجير مأرب شاهد.. نجاة سائق من الموت بعد سقوط شاحنته من أعلى جسر الرياضة العالمية نجم ريال مدريد يكشف حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضمه! دي تشيليو يقترب من يوفنتوس مقابل 11 مليون يورو توتي يُعلن اعتزاله كرة القدم ويتوجه للعمل الإداري في روما برشلونة ينفي فكرة التخلي عن أي لاعب مقابل فيراتي لاعب مانشستر سيتي يُعلن التحدي لأندية الدوري الإنجليزي فيسبوك