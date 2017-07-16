وزير خارجية البحرين ردًّا على أكاذيب قطر: “الفهد كفى ووفى”

المواطن - الرياض

شدد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، اليوم الأحد، على دور الملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز، في حرب الكويت، كما دافع أيضًا عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “تحرير الشقيقة الكويت عشناه يوم بيوم، قلوبنا كانت مع الشيخ جابر وعيوننا على الملك فهد رحمهم الله.. الفهد كفى ووفى وأجره كبير عند الله”.

تحرير الشقيقة الكويت عشناه يوم بيوم ، قلوبنا كانت مع الشيخ جابر و عيوننا على الملك فهد رحمهم الله . الفهد كفى و وفى و اجره كبير عند الله — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 16, 2017

وفي تغريدة أخرى كتب: “لن يطالوا مقامك، ولن ينالوا من شخصك النبيل”.

وتابع: “حفظك الله وأدام عزك ورفعة شأنك وحفظ الله الكويت وأهلها”.