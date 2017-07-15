وزير خارجية فرنسا: اتفقت مع ولي العهد على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن باريس على اتصال مع الجهات المعنية بالأزمة في الخليج بين قطر ودول المنطقة، موضحًا أنه اتفق مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على تفعيل لجنة مشتركة بين البلدين، وأن اللجنة تشمل المجالين السياسي والعسكري.

وأشاد لودريان، في مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الخارجية، عادل الجبير، بدور المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددًا على أن محاربة التطرف والإرهاب يجب أن يكون عالميًّا وجماعيًّا.

وتابع: “نجدد دعمنا للوساطة الكويتية، ونريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل”.

وفي سياق متصل، شدد الجبير على أن الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، المملكة والإمارات ومصر والبحرين، ستقدم لباريس ملفًا كاملًا عن دعم قطر للإرهاب والتجاوزات التي ارتكبتها.