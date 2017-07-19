وصيف الأردن يُجهز الاتفاق لدوري جميل

المواطن - الرياض

وافق نادي الجزيرة الأردني على مواجهة الاتفاق خلال معسكر الأول المقرر إقامته في تركيا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكراً مغلقاً في تركيا، استعداداً لدوري جميل للمحترفين 2017-2018، والذي سيشارك فيه فارس الدهناء للموسم الثاني على التوالي.

وكان الاتفاق قد طلب مواجهة الجزيرة الأردني ودياً، خلال الفترة المقبلة، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب وصيف الدوري وكأس الأردن موسم 2016-2017.

وستقام المباراة يوم 25 يوليو الجاري في تركيا، حيث تعتبر أولى وديات الجزيرة خلال معسكره الإعدادي الحالي.