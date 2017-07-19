وظائف إدارية شاغرة بشركة المجدوعي في الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير الائتمان”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).