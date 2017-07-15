وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول قسم التدقيق الداخلي: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال/ المالية/ الاقتصاد/ التجارة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مدقق داخلي أول: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال/ المالية/ الاقتصاد/ التجارة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- وكيل أول: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المصرفية/ المالية/ الاقتصاد/ إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

4- مدير تنمية التجارة: درجة الماجستير فأعلى في تخصصات: (التجارة الدولية، والمالية، والأعمال التجارية الدولية، الاقتصاد، أو التنمية).

5- مساعد أول- الاقتصاد التجاري: درجة الماجستير، أو درجة الدكتوراه في تخصصات: (الاقتصاد، التجارة، التجارة الدولية، التنمية، الرياضيات، أو الإحصاء).

6- مدير تطوير الأعمال: درجة الماجستير فأعلى في تخصصات: (التجارة الدولية، والمالية، والأعمال التجارية الدولية، الاقتصاد، أو التنمية).

7- مدير أول- تطوير الأعمال: درجة الماجستير فأعلى في تخصصات: (التجارة الدولية، والمالية، والأعمال التجارية الدولية، الاقتصاد، أو التنمية).

8- مساعد أول- تنمية التجارة: درجة الدراسات العليا في تخصصات: (التجارة الدولية، والأعمال التجارية الدولية، الاقتصاد، أو التنمية).

9- مدير إدارة عمليات الخزينة والتسوية: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة/ المالية/ إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

10- أخصائي أول حلول المعلومات: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي/ تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

11- أخصائي أول التطوير: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضح البنك، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2017م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )