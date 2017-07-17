وظائف إدارية شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ”MBSC “- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير المكتبة/ أمين المكتبة.

2- مساعد مدير الرواتب وعلاقات الموظفين.

وأوضحت الكلية أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )