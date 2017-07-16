وظائف إدارية شاغرة لدى الشركة الشرقية للاستقدام في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إداريّة شاغرة للرجال، بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول جدولة الإنتاج.

2- أخصائي خدمة العملاء.

3- أخصائي تخطيط الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3/ 9/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)