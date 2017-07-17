وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النقل البحري في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجستية “مجموعة البحري”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

2- تنفيذي مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 تموز/ يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 9/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، تفضل من هنا