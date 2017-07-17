وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة بمسمى:

1- محلل شركات الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

2- اخصائي شركات الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والعلاقات العامة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 يوليو 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)