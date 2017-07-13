وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في معهد الإدارة العامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن معهد الإدارة العامة عبر موقعه الإلكتروني، رغبته في شغل بعض الوظائف التعليمية (رجال – نساء) بكوادر وطنية مؤهلة من حملة الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة.

واشترط معهد الإدارة العامة في المتقدمين الشروط التالية:

1. أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام.

2. أن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

3. أن لا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جدًا أو أعلى.

4. أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

5. أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث.

6. الإلمام باللغة الإنجليزية، حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة (80) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (6) في اختبار (IELTS)، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة (100) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (7) في اختبار (IELTS).

7. أن لا يزيد عمر المتقدم على (35) سنة لحملة الماجستير و(50) سنة لحملة الدكتوراه.

8. أن لايكون قد مضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه أكثر من (3) سنوات.

9. الإلمام بمهارات الحاسب الآلي.

10. أن لا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع.

11. الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه، حسب التخصص الذي يحدده المعهد.

12. اجتياز المقابلة الشخصية.

13. الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

وأوضح معهد الإدارة العامة أنه سيتم تعيين المقبولين من حملة الماجستير على المستوى السادس (حسب لائحة الوظائف التعليمية)، والمقبولين من حملة الدكتوراه (حسب لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات).

ولفت معهد الإدارة العامة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، اضغط (هنا)

وأضاف معهد الإدارة العامة أنه للاستفسارات يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ( 011/4745019 – 011/4745465 – 011/4745015 )، أو عبر البريد الإلكتروني: ( Rec@ipa.edu.sa ) .