وظائف تعليمية للرجال في الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات،وذلك للعمل بمعاهد ومدارس الهيئة في ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- معلم حاسب آلي.

2- معلم مسار نطق وتواصل.

3- معلم صفوف أولية.

4- معلم تربية فنية.

5- معلم مسار توحد.

6- معلم لغة إنجليزية.

7- معلم تربية بدنية.

8- معلم رياضيات.

9- معلم كيمياء.

10- معلم فيزياء.

11- معلم لغة عربية.

12- معلم إرشاد طلابي/ علم نفس.

13- معلم تربية إسلامية.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 يوليو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا)