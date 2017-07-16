وظائف حراس شاغرة بمدارس البنين والبنات في الأفلاج

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من وظائف حراس لمدارس البنين والبنات بالمحافظة لهذا العام، علمًا بأن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 24/ 10/ 1438هـ الساعة 7:30 صباحًا، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)، الذي سيستمر التقديم عليه لمدة سبعة أيام.

وأوضحت الإدارة أن من سبق له تسجيل بياناته في إعلان الوظائف (السابق) عليه إعادة التسجيل مرة أخرى، علمًا بأن الشروط التي يجب انطباقها على المتقدمين هي نفس شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية، بحيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون محصنًا (متزوجًا) لحراس مدارس البنات، وألا يقل عمره عن (35) سنة، كما لا يقل العمر عن (25) سنة للمتقدمين لمدارس البنين، مع أهمية أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون من أصحاب السوابق، وكذلك يجيد المتقدم القراءة والكتابة، وحواسه سليمة وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.

ومن ضمن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين ألا يكون المتقدم محالًا على التقاعد المدني أو العسكري أو مشترك في التأمينات الاجتماعية، وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية والمفاضلة، مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة)، كما يجب أن يكون مسجلًا في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

وبيّنت الإدارة أن على المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الرابط، ولا يلزم المراجعة، وسوف يتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية، أو عن طريق الاتصال به على ما تم حيال طلبه أو عن طريق الموقع الرسمي للإدارة، وسوف يتم استبعاد الطلبات السابقة المسجلة في النظام الإلكتروني الخاص بالوظائف.