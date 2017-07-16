وظائف شاغرة بشركة راشد الراشد في الجبيل الصناعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر 5 وظائف فنية شاغرة للرجال، بمسمى “فني تركيب أنابيب”، وذلك للعمل بأحد مشاريع الشركة في الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فأدنى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 أكتوبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)