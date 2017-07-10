وظائف شاغرة بمجموعة الزامل القابضة بالدمام والخبر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الدمام والخبر.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة الكمبيوتر)، مع وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي الاستحواذ والتقدير (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، علم النفس الصناعي)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا)