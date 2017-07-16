وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة بعدد من التخصصات، لحمَلة شهادات الزمالة والبورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وشهادات الدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساعد مخازن: شهادة الكفاءة المتوسطة، مع وجود خبرات سابقة، مع وجود خبرات سابقة.

2- مأمور تلفاز: شهادة الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

3- فني مواد معقمة: شهادة الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

4- ممرض أول: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي صلة.

5- رجل أمن ثاني: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

6- أخصائي العلاج التنفسي: درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج التنفسي، مع وجود خبرات سابقة.

7- مساعد أبحاث: درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

8- صيدلاني ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

9- صيدلاني ثاني: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، مع وجود خبرات سابقة.

10- محلل التحكم بالقوى البشرية والوظائف: درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظام إدارة المعلومات، إدارة الموارد البشرية، إدارة الرعاية الصحية، إدارة الأعمال)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

11- مساعد صيانة: شهادة الكفاءة المتوسطة.

12- فني مختبر: درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم المختبرات السريرية، أو التمريض)، مع وجود خبرات سابقة.

13- مساعد خدمات الطعام: شهادة الكفاءة المتوسطة.

14- مساعد تنفيذي: درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، أو غيرها ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

15- منسق كوارث سريري: درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات الصحية الطارئة، وإدارة الطوارئ/ الكوارث والأمن العالمي)، أو غيرها ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

16- استشاري الطب التلطيفي: شهادة الزمالة، أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

17- استشاري عناية مركزة: شهادة الزمالة، أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

18- مساعد رعاية: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، أو شهادة الثانوية العامة.

19- استشاري مساعد/ الرعاية المركزة: شهادة دراسات عليا في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

20- تقني تخدير: درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).