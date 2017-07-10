وظائف شاغرة في فروع شركة زين بالرياض وخميس مشيط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وخميس مشيط”.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة بمسمى:

1- أخصائي تخطيط القوى العاملة والتطوير التنظيمي – (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

2- مستشار خدمة العملاء بالتجزئة – (خميس مشيط): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرة سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 13 يوليو 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)