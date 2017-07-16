وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة نسما في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما القابضة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، فأدنى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس تطوير الأعمال – (وظيفتان للنساء/ الرياض).

2- موظفة استقبال – (جدة).

3- موظف إداري – (للنساء / جدة).

4- مهندس ميكانيكي أول / مدير ورشة عمل – (للرجال / الخبر).

5- مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات – (للنساء / جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10/ 9/ 2017م، مبرزةً أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)