وظائف شاغرة للجنسين بلجنة تنمية السويدي في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السويدي بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين في عدة مجالات، وذلك للعمل في القسم الرجالي والنسائي، وفق الشروط التالية:

– التفرغ التام للعمل.

– دوام كامل (الدوام فترتان).

وأبرزت اللجنة أن مميزات الوظائف هي:

– تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي شامل.

– محفزات أخرى.

وأوضحت اللجنة، أن جميع الطلبات تقدم إلكترونيًّا ولا تقبل الطلبات اليدوية، وسيتم الرد على الطلب في حالة تم ترشيح المتقدمين والمتقدمات.

وللتقديم على الوظائف المتاحة، اضغط (هنا )