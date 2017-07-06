وظائف شاغرة للجنسين بلجنة تنمية السويدي في الرياض

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السويدي بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين في عدة مجالات، وذلك للعمل في القسم الرجالي والنسائي، وفق الشروط التالية:
– التفرغ التام للعمل.
– دوام كامل (الدوام فترتان).
وأبرزت اللجنة أن مميزات الوظائف هي:
– تسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين طبي شامل.
– محفزات أخرى.
وأوضحت اللجنة، أن جميع الطلبات تقدم إلكترونيًّا ولا تقبل الطلبات اليدوية، وسيتم الرد على الطلب في حالة تم ترشيح المتقدمين والمتقدمات.
وللتقديم على الوظائف المتاحة، اضغط (هنا )