وظائف شاغرة للجنسين على بند المستخدمين بتعليم عنيزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين (الرجال / النساء)، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

2- أن يجيد/ تجيد القراءة والكتابة، والقدرة على القيام بمهام الوظيفة.

3- إرفاق ما يثبت السكن بمنطقة القصيم.

4- ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

5- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

7- يجب التسجيل في موقع الخدمة المدنية (برنامج ساعد).

8- يكون التقديم خلال الفترة من يوم الأحد 1438/10/29هـ ويستمر حتى يوم الخميس 1438/11/04هـ، وذلك على موقع الإدارة الإلكتروني: (هنا)، ولن ينظر إلى أي طلب سابق للتعيين.