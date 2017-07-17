وظائف شاغرة للجنسين على بند المستخدمين بتعليم عنيزة

وظائف شاغرة للجنسين على بند المستخدمين بتعليم عنيزة

2017/07/17
الساعة 2:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين (الرجال / النساء)، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
2- أن يجيد/ تجيد القراءة والكتابة، والقدرة على القيام بمهام الوظيفة.
3- إرفاق ما يثبت السكن بمنطقة القصيم.
4- ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
5- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
7- يجب التسجيل في موقع الخدمة المدنية (برنامج ساعد).
8- يكون التقديم خلال الفترة من يوم الأحد 1438/10/29هـ ويستمر حتى يوم الخميس 1438/11/04هـ، وذلك على موقع الإدارة الإلكتروني: (هنا)، ولن ينظر إلى أي طلب سابق للتعيين.



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