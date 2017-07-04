وظائف شاغرة للجنسين في شركة سابك

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سابك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من الجنسين.

وأضافت الشركة أنه يمكن للراغبين في التعيين تعبئة نموذج طلب التوظيف في أي وقت ومتابعة حالة الطلب

الشروط :

1. أن لا يقل المعدل التراكمي عن 2.5 /4 أو 3.5 /5 لحديثي التخرج من الجامعات.

2. أن لا تقل النسبة المئوية عن 75% لخريجي الثانوية العامة. (قسم العلوم الطبيعية).

3. أن لا تقل النسبة المئوية عن 80% لخريجي الثانوية العامة. (الأدبي والتجاري والمهني والصناعي)

4.تعبئة درجة اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة لجميع أقسامها.

5. لا ينطبق شرط المعدل التراكمي المذكور أعلاه على المتقدمين الذين تزيد خبراتهم العملية عن سنتين فما فوق بعد التخرج.

6.يجب تسجيل رقم الجوّال الخاص بالمتقدم فقط.

وأضافت الشركة أنه يمكن التقديم من خلال هذا الرابط (هنا).