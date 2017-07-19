وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة العليان في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان التجارية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير تكنولوجيا المعلومات.

2- مهندس معماري.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )