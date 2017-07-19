وظائف شاغرة للرجال بفروع البنك الأهلي في الخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، ببرنامج الخدمات المصرفية للشركات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات الاخرى ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة في مجال الأعمال المصرفية، وذلك للعمل بفروع البنك في محافظة الخبر.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)