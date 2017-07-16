وظائف شاغرة للرجال لدى تكافل الراجحي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- منسق مصلحون: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، مع وجود خبرات سابقة.

2- مدير الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من التاريخ الموافق 16 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14/ 9/ 2017م.

ولفتت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )