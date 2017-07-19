وظائف شاغرة للرجال لدى شركة نسما في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- منسق إداري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

2- حارس أمن (عدد 5 وظائف): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17/ 9/ 2017م، مبرزةً أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )