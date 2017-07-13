وظائف شاغرة للمواطنين في شركة كبرى بالجبيل

وظائف شاغرة للمواطنين في شركة كبرى بالجبيل

2017/07/13
الساعة 1:04 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الجبيل

أعلنت شركة كبرى في الجبيل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

إداري مشروع
المؤهل: البكالوريوس أو دبلوم إدارة / وما يعدلها
الخبرة: لا تقل عن سنتين شؤون الموظفين
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

مساعد إداري

المؤهل: دبلوم موارد بشرية أو دبلوم إدارة / وما يعدلها
الخبرة: لا تقل عن سنتين
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

مشرف أمن
المؤهل:ثانوية عامة
الخبرة: لا تقل عن سنتين
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

حارس أمن
المؤهل:ابتدائي كحد ادني
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل.

وعلى من تتوفر فيهم الشروط يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل مع كتابة (المسمى الوظيفي+ العنوان) بالعنوان :
jobs.waleed6@gmail.com



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