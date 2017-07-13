وظائف شاغرة للمواطنين في شركة كبرى بالجبيل

المواطن - الجبيل

أعلنت شركة كبرى في الجبيل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

إداري مشروع

المؤهل: البكالوريوس أو دبلوم إدارة / وما يعدلها

الخبرة: لا تقل عن سنتين شؤون الموظفين

ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع

أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

مساعد إداري

المؤهل: دبلوم موارد بشرية أو دبلوم إدارة / وما يعدلها

الخبرة: لا تقل عن سنتين

ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع

أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

مشرف أمن

المؤهل:ثانوية عامة

الخبرة: لا تقل عن سنتين

ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع

أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

حارس أمن

المؤهل:ابتدائي كحد ادني

ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع

أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل.

وعلى من تتوفر فيهم الشروط يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل مع كتابة (المسمى الوظيفي+ العنوان) بالعنوان :

jobs.waleed6@gmail.com