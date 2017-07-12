وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- فني مختبر ثانٍ.

1- فني مختبر أول.

3- فني أعصاب ثانٍ.

وأوضحت المدينة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7/ 9/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).