وظائف صحية وإدارية شاغرة للنساء بمدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي أشعة ثان.

2- أخصائي تصوير إشعاعي أول.

3- أخصائي أول مساعد أسنان.

4- فني ثان مساعد أسنان.

5- مسؤول الحسابات.

وأوضحت المدينة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14/ 9/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)