وظائف فنية شاغرة بشركة السلام لصناعة الطيران في الخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- فني صيانة وإصلاح ورشة طيران (مراحل التفتيش).

2- فني صيانة أنظمة وقود الطائرات (خط الطيران الأول).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 18 أغسطس 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)