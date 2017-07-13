وظائف هندسية شاغرة جديدة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مهندس أتمتة العمليات: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

مشرف صيانة الخدمات المشتركة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 13 تموز/يوليو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا ).