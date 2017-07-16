وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ماسا في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس عمليات الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، أو الكيميائية)، مع وجود خبرات سابقة.

2- أخصائي تدريب – (وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التدريب والتطوير)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 14/ 9/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)