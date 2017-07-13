وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة نسما في الشرقية

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

مشغل أول رافعة – (الشرقية): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

مهندس ميكانيكي أول / مدير ورشة – (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة ميكانيكية، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 13 تموز/يوليو الجاري، ومستمر حتى تاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2017م، مبرزةً أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).