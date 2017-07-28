وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى مصفاة “أرامكو ساسرف”

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

مشرف الكهرباء: شهادة الدبلوم في تخصص الكهربائية، أو شهادة الكلية التقنية أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

مهندس تصميم المشروع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الإلكترونية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 تموز/يوليو 2017م، ومستمرٌ حتى تاريخ 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا.