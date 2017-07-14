وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بفروع مجموعة التركي

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التركي القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كلٍّ من الدمام والخبر ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول العلاقات العامة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، وسائل الإعلام، والتسويق، والإعلانات، والاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرة سابقة.

2- مسؤول التسويق الاتصالات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإعلان، والاتصالات)، أو أي مجال ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مسؤول فريق المطابقة والالتزام (الخبر): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في القانون، مع وجود خبرة سابقة.

4- سائق الشركة (الخبر): شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرة سابقة.

5- فني مختبر مراقبة الجودة (الخبر): شهادة في تخصص ذي صلة.

6- مرسل طلبات إلكترونية (الخبر): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (الإدارة، أو المحاسبة)، مع وجود خبرة سابقة.

7- مهندس مبيعات (مدن متعددة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم، أو الهندسة)، مع وجود خبرة سابقة.

8- مراسل (مدن متعددة): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (الإدارة، أو المحاسبة)، مع وجود خبرة سابقة.

9- مسؤول مبيعات تنفيذي (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص التجارة، أو شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرة سابقة.

10- محاسب (مدن متعددة): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (المحاسبة، أو الإدارة)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 سبتمبر 2017م.

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