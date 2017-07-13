وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بفروع شركة الخرسانة الجاهزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة– عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الدمام، والخبر، ومدن أخرى”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس مبيعات – (عدة مدن): درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

2- مندوب مبيعات – (عدة مدن): درجة البكالوريوس في العلوم، مع وجود خبرة سابقة في المبيعات.

3- مشغل وحدة خلط خرسانية – (الدمام): شهادة الدبلوم في التجارة، أو الثانوية العامة، مع وجود خبرة سابقة.

4- ميكانيكي مصنع – (الدمام): شهادة من كلية التدريب المهني في الكهرباء الصناعية، أو أي مجال مشابه، مع وجود خبرة سابقة.

5- كهربائي مصنع – (الدمام): شهادة من كلية تدريب مهني في الكهرباء الصناعية، أو أي مجال مشابه، مع وجود خبرة سابقة.

6- أمين مستودع – (عدة مدن): شهادة في التجارة، أو الثانوية العامة، مع وجود خبرة سابقة في إدارة المستودعات والتخزين ومناولة وتوزيع المواد.

7- محاسب – (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو إدارة الأعمال).

8- رجل أمن – (عدة مدن): شهادة في تخصص ذي صلة، أو شهادة الثانوية العامة فأدنى.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )