وظيفة إدارية شاغرة لدى تكافل الراجحي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “تكافل الراجحي” للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مسؤول مراقبة السوق والأعمال”، ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا )