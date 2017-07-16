وظيفة شاغرة للمستخدمين في عمادة تقنية المعلومات بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “موزع بريد” على بند المستخدمين بالمرتبة 33 ورقمها (185)، وترغب العمادة إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفة، وسوف يبدأ التقديم عليها اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1438/10/22هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/11/4هـ، بمبنى عمادة تقنية المعلومات بالطابق الثاني- مكتب نائب مدير الإدارة، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة فما دون.

3- القدرة على القيام بمهام وظيفة موزع بريد.

4- أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

5- القدرة على إقامة علاقات عمل فعالة مع الآخرين والمحافظة عليها.