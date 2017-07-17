وظيفة مدير عام شاغرة لدى الجمعية الوطنية للمتقاعدين

المواطن - الرياض

أعلنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن حاجتها لمدير عام، للعمل في العاصمة الرياض، وفق الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية لا تقل عن بكالوريوس.

2- لديه خبرة إدارية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.

3- سبق له العمل بوظيفة قيادية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- يمتلك مهارة التفكير والتحليل والتخطيط، الاستراتيجي.

4- لديه خبرة عملية في العمل الخيري والقطاع الثالث لا تقل مدتها عن خمس سنوات.

5- لديه القدرة *والمهارة في التحليل والتخطيط المالي.

6- يتمتع بشخصية واثقة تمكنه من تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية، والشركات، والمؤسسات المانحة.

7- أن يكون سعودي الجنسية، ويفضل ألا يزيد عمره عن 50 عاماً.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي (هنا).