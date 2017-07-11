المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:
دارت عجلة الإنتاج، في مدينة وعد الشمال، حلم يتحقق، ومشروع يسجّل للوطن نقلة نوعيّة، بأبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية، في المنطقة الشمالية.
وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، في بيان لها، عن بدء الإنتاج التجريبي، لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات (المشروع المشترك بنسبة 60% لشركة معادن، و25% لشركة موزاييك، و15% لشركة سابك).
وبيّنت أنَّ “الإنتاج سيواصل التدرّج، حتى يصل إلى الطاقة المستهدفة، البالغة 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية”، مؤكّدة أنَّ “الأثر المالي سيظهر في النتائج المالية بعد الإعلان عن الإنتاج التجاري”.
مدينة المستقبل باستثمارات مبدئية 21 مليار ريال:
ويعطي مشروع تطوير مدينة وعد الشمال، المدينة التعدينية المتكاملة شمال شرقي مدينة طريف، في منطقة الحدود الشمالية، بعدًا تنمويًا واقتصاديًا واجتماعياً للمنطقة الشمالية من المملكة، لما سيتضمنه من نقلة نوعية في مستوى التنمية الاقتصادية وجلب التقنية.
وتتوفر في المدينة، مقومات الصناعة والتنمية المستدامة، بغية توفير الفرص الوظيفية للشباب وتطوير المناطق النائية. ويصل حجم الاستثمارات المبدئية المتوقعة 21 مليار ريال في مدينة وعد الشمال، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية.
وستنفق الحكومة في هذه المدينة مبلغ 4.5 مليارات ريال إضافية للمشروع، لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات، وكذلك الربط الكهربائي وسكة الحديد لمدينة وعد الشمال، إذ سيكون مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية محوراً أساسياً لإنشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بمساحة 440 كيلومتراً مربعاً.
صناعات خفيفة ومتوسّطة أيضًا:
ويبعد المشروع عن مطار طريف، ومدينة طريف، 15 كيلومترًا، وعن القريات 180 كيلومترًا، حيث يتواجد أكثر من 220 ألف نسمة في المدينتين.
وستقوم “مدن” بتطوير المدينة الصناعية بمدينة وعد الشمال، بمساحة 6 مليون متر مربع مرحلة أولى، حيث ستضم المدينة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وستعكف “مدن على تطوير البنى التحتية للمدينة وإنشاء مصانع جاهزة.
فرص استثمارية واعدة:
وتمتاز مدينة وعد الشمال بثراء فرصها الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في المجالات الصناعية المتعددة، ومنها:
- الصناعات الأساسية، والتي يندرج تحتها:
حامض الفوسفوريك
فلوريد الألمنيوم
GCC & PCC، بوتاس
أملاح الكيميائية
رماد الصودا.
- الصناعات التحويلية:
مجمع الزجاج (تعويم، والحاويات، والألياف الزجاجية)
الصابون والمنظفات
تغذية الحيوان بريمكس
الدهانات
الألومنيوم المصب
معدن المغنيسيوم
معدن السليكون
إنتاج الغاز الصخري
- صناعات التكنولوجيا:
مجمع البلاستيك (الأنابيب، والتغليف)
مجمع وحدة الطاقة الشمسية (زجاج، وقذف، والسيليكون، والمعادن، والتجمع)
الغاز الصخري
الطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية المحتملة.