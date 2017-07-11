المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

دارت عجلة الإنتاج، في مدينة وعد الشمال، حلم يتحقق، ومشروع يسجّل للوطن نقلة نوعيّة، بأبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية، في المنطقة الشمالية.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، في بيان لها، عن بدء الإنتاج التجريبي، لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات (المشروع المشترك بنسبة 60% لشركة معادن، و25% لشركة موزاييك، و15% لشركة سابك).

وبيّنت أنَّ “الإنتاج سيواصل التدرّج، حتى يصل إلى الطاقة المستهدفة، البالغة 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية”، مؤكّدة أنَّ “الأثر المالي سيظهر في النتائج المالية بعد الإعلان عن الإنتاج التجاري”.