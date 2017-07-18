وفاة أشهر ملاحقي السحر والشعوذة بهيئة المدينة المنورة!‎

توفي الشيخ عبدالرحمن المطيري، مدير وحدة مكافحة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض.

وأديت الصلاة على الفقيد فجر اليوم الثلاثاء، في المسجد النبوي الشريف، ودفن جثمانه ببقيع الغرقد في المدينة المنورة.

ويعد الشيخ المطيري من أشهر ملاحقي السحر والشعوذة وأبرز القائمين على هذا الملف؛ حيث تمكن طوال عمله في الهيئة من القبض على عدد من السحرة والمشعوذين، كما ساعد الكثير من الأسر على تجاوز عوارض وآثار إصابتهم بسبب السحر.