وفاة شيخ قبيلة شمر محسن عجيل الياور

المواطن - الرياض

توفي صباح أمس في العاصمة الأردنية عمّان، الشيخ محسن العجيل الياور الجربا شيخ قبيلة شمر بعد صراع مع المرض.

وكان الشيخ محسن عجيل الياور يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الأردنية، وتوفاه الله عن عمر 80 عاماً.

ويقام عزاء الشيخ محسن عجيل الياور في دول الخليج والأردن والعراق وسوريا وفي مدينة الرياض بمنزل الشيخ فرحان النايف الجربا بحي السليمانية، وذلك يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله.

يذكر أن شـمـر قبيلة عربية مساكنها حائل في المملكة، وتتواجد القبيلة أيضاً في عدة دول منها الكويت والعراق وسوريا والأردن والعديد من الدول العربية والقليل من الأجنبية.