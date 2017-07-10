وفاة طفلين اختناقاً في حريق بالعارضة

المواطن - علي شيبان - العارضة

باشر مدني جازان اليوم حريقاً بأحد المنازل بمحافظة “العارضة” بجازان أدى إلى وفاة طفل وطفلة اختناقا بسبب كثافة الدخان.

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني أنه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة العارضة وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق غرفة بمنزل مكون من دور واحد، حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرقة والسيطرة على الحريق والعمل على طرد الدخان وعمل التهوية اللازمة.

وأشار القحطاني إلى أنه تم إخراج طفل عمره ٦ سنوات وطفلة عمرها ٤ سنوات سعوديي الجنسية من المنزل حيث كانا محتجزين ومصابين باختناق نتيجة لكثافة الدخان وتم نقلهما للمستشفى، مبينًا أنه بعد الكشف عليهما بالمستشفى اتضح وفاتهما اختناقا والتحقيق ما زال جارياً لمعرفة أسباب الحريق.