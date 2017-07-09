وفاة مقيم مصعوقًا بالكهرباء في خزان مياه بعرعر

المواطن - شريف النشمي - عرعر

توفي عامل نتيجة تعرضه لصعق كهربائي داخل خزان مياه بحي الصالحين بمدينة عرعر، عصر اليوم الأحد.

وأوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، العقيد فهد بن الأسمر العنزي، أنه في تمام الساعة 18:24 اليوم الأحد، وقع حادث إنقاذ بحي الصالحية بمدينة عرعر.



وأضاف أنه فور الانتقال للموقع تبين أن الحادث عبارة عن تعرض مقيم لصعق كهربائي أثناء عمله داخل بركة بمنزل أحد المواطنين، وأغمي عليه نتيجة لذلك، وعند وصول فرق الإنقاذ والغوص والفرق المساندة للموقع تم فصل التيار الكهربائي وإخراج المصاب قبل أن تغمره المياه كليًّا، موضحًا أنه تم نقله عن طريق الهلال الأحمر، ونتج عن الحادث وفاة العامل بعد وصوله لمستشفى عرعر المركزي.