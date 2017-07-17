وقفات من كتاب الله مع الشيخ الشعراوي.. يومياً على اقرأ

المواطن - الرياض

“تفسير الشعراوي” هو برنامج قرآني لرجل قرآني أحبّ كتاب الله منذ نعومة أظافره وعكف على تدبر آياته والغوص لاستخراج معانيه، كمن يستخرج أجمل حبات اللؤلؤ والعقيق والمرجان والأحجار الكريمة فيصنع منها عقداً جميلاً.

هذا البرنامج للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي –رحمه الله- نشاهده يومياً على قناة “اقرأ” الفضائية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفيه يتوقف الشيخ الشعراوي مع سِور من الجزء السابع والعشرين والثامن والعشرين من القرآن، ومن ذلك وقفات مع سورة الحديد ووقفات مع سورة المجادلة نتعلم منها ثمرة تدبر اسم من أسماء الله الحسنى وهو السميع، ونتذوق حلاوة الإيمان به من خلال قصة سبب النزول التي ترويها أُمنا عائشة، رضي الله عنها، فتقول: “الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لجالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخولة بنت ثعلبة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى عليّ أحياناً بعض ما تقول، فأنزل الله تعالى : “قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله” (سورة المجادلة -1).

عِش جمال التأويل وروائع التفسير يومياً على قناة اقرأ الفضائية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.