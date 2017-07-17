وكيل إمارة الرياض: علينا العمل في منظومة واحدة

المواطن - الرياض

أكد وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أنه يجب العمل في منظومة واحدة، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بتكليفه وكيلًا لإمارة منطقة الرياض.

وأعرب- في تصريح صحافي- عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ثقتهم ودعمهم، مؤكدًا على ثقل المسؤولية وعظيم الأمانة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والعطاء لهذا البلد الغالي.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وكان وكيل إمارة منطقة الرياض قد استقبل بمكتبه بديوان إمارة منطقة الرياض اليوم منسوبي الإمارة من وكلاء مساعدين ومديرين عموم والموظفين الذين قدموا التهنئة له بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة وتكليفه وكيلًا لإمارة منطقة الرياض.

وأعرب السديري عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر، سائلًا الله العلي القدير العون والتوفيق خدمة للدين ثم المليك والوطن، مشددًا على أهمية العمل في منظومة واحدة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والتنسيق المستمر مع الجهات كافة وسرعة الإنجاز.