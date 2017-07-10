وكيل حسن معاذ: سامي الجابر لم يرفض استمراره.. ووجهة اللاعب تتحدد خلال ساعات

المواطن ـ محمد سلام

أكد يوسف الموينيع، وكيل أعمال اللاعب الدولي حسن معاذ، أن موكله لم يتفاوض مع أي نادٍ خلال الـ6 شهور الأخيرة من عقده مع نادي الشباب؛ وذلك احترامًا لإدارة الليث، كاشفًا أن المدرب سامي الجابر، المدير الفني للشباب، كان حريصًا على استمرار معاذ في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الشباب قد وقّعت مخالصة مالية مع اللاعب بالأمس، وتمنت له التوفيق خلال مسيرته المقبلة، وذكرت مصادر مُطلعة أن ناديي الفيحاء والأهلي هما الأقرب للظفر بخدمات حسن معاذ في الموسم المقبل.

وتحدث وكيل حسن معاذ عن نهاية علاقة اللاعب مع نادي الشباب، وقال يوسف الموينيع لإذاعة “ufm”: “حسن معاذ لم يفاوض أي نادٍ خلال الست شهور الأخيرة من عقده مع الشباب؛ احترامًا للنادي، وسامي الجابر كان حريصًا على استمراره”.

وأضاف: “اللاعب انتظر لفترة طويلة أثناء التفاوض مع الشباب، ولكن كل لاعب في النهاية يبحث عن تأمين مستقبله.. حسن معاذ أعطى إدارة الشباب فرصة قبل دخوله الفترة الحرة، ثم فرصة ثانية وثالثة، ولكن الأمور لم تساعد للتجديد”، مُشيرًا إلى أنه خلال أقل من 48 ساعة سيتم إعلان وجهة معاذ المقبلة.

وحول حقيقة اهتمام نادي الهلال بالحصول على خدمات اللاعب، أوضح الموينيع: “لم أسمع ولم يصلني أي شيء رسمي عن رغبة نادي الهلال أو مدربه بالتعاقد مع حسن معاذ”.

وأنهى بقوله: “طلبت من حسن معاذ بالأمس الحضور للنادي، وبعدها طلبت منه التوقيع على المخالصة المالية، ولم يكن لديه خبر عنها.. اللاعب قضى 15 سنة في الشباب ويعتبره مثل بيته، ونفسيته تأثرت كثيرًا بعد المخالصة المالية”.