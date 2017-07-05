وكيل رقيب محمد العنزي .. أصرَّ على الانضمام لدورية العوامية فنال شرف الإصابة الثالثة

المواطن ـ نوف العايد ـ القطيف:

يتكشف لنا، مع كل عملية إرهابية غادرة يتعرّض لها رجال أمننا البواسل، جانبًا من نفحات الشجاعة والتضحيات، إذ يبذلون أرواحهم للذود عن دينهم ووطنهم، كيف لا وهم من يخطّون معاني الشموخ والفخر والاعتزاز، لوحة وطن، تطرزها بطولاتهم وأسماؤهم بماء الذهب والعقيق.

“ المواطن ” تروي لكم اليوم، قصة واحد من أبطالنا الأشاوس، من منتسبي قوات الطوارئ، الذي تعرضت دوريته، صباح أمس الثلاثاء، لهجوم إرهابي بغيض من مجموعة من الإرهابيين ، في حي المسورة ببلدة العوامية، ما أسفر عن استشهاد زميله وإصابته هو وآخر، هو البطل وكيل رقيب محمد فواز العنزي.

كلُّ إصاباته في العوامية:

وكشف ابن عم البطل محمد، في تصريح خاص إلى “ المواطن “، وهو أحد المقربين منه، جانبًا من وضعه الصحيّ بعد الهجوم الإرهابي، فضلاً عن مناحٍ من تفاصيل حياته.

وعن الحالة الصحية لمحمد، بيّن خالد (ابن عم البطل المصاب محمد العنزي ويكنّى أيضًا بأبي فهد)، أنّ “حالته الصحية الآن مستقرة، بترت يده اليسرى، ويعاني من كسر في يده اليمنى، وآخر بفخده، والحمدلله على كل حال”.

وفي شأن حياته العائلية، أوضح أبو فهد أنَّ “وكيل الرقيب محمد، يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان، من سكان مدينة الرياض، إلا أنَّ مقر عمله بمدينة الظهران، وهو يسافر كل يومين إلى أهله وعائلته”.

وأشار إلى أنَّ “هذه ليست إصابة محمد الأولى، فقد أصيب مرّتين، وهذه الثالثة، جميعها ببلدة العوامية”، مبيّنًا أنَّ “البطل الشاب، يخدم على ملاك قوّات الطوارئ الخاصة منذ 14 عامًا”.