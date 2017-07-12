ولد الشيخ في مجلس الأمن: أرحب بالتعاون مع ولي العهد والقيادة السعودية

أشاد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالدعم الذي قدمته المملكة لمكافحة الكوليرا في اليمن معربًا عن ترحيبه بالعمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقال ولد الشيخ خلال جلسة لمجلس الأمن عن اليمن، إن اليمن لا يشهد أزمة واحدة وإنما يشهد مجموعة من الأزمات المتعددة.

و‏أضاف ولد الشيخ أن الوضع الإنساني المتدهور والجوع والكوليرا وغيرها تؤثر على أكثر من عشرين مليون وهذا التاثير سيبقى حتى بعد الحرب.

وأوضح ولد الشيخ أن استهداف السفن في ميناء المخا يشكل خطرًا على حركة الملاحة في مضيق باب المندب، كما من شأنه أن يؤثر على صول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار، استجابة من سموه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن.